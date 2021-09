Tennis

US OPEN - Andreas Seppi: "L'importante è rialzarsi, colpisco meglio di dieci anni fa"

US OPEN - Intervistato in esclusiva, Andreas Seppi commenta il suo successo di secondo turno contro Hurkacz allo US Open, suo 65° Slam consecutivo: "Il fisico non è più lo stesso, ma faccio perfino progressi, perché vincere al tie-break del quarto set è meglio che andare al quinto!"

