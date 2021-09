Ci sono partite ben chiare fin dai primi quindici, anche se non ci è mai dato di sapere quanto dureranno. Per esempio, dal game iniziale Belinda Bencic s'è piazzata sulla riga di fondo per giocare ogni colpo in grande anticipo e travolgere Iga Swiatek, una che ha vinto il Roland Garros, specie ogni volta che ha risposto a una seconda.

Implacabile da sinistra e forte del break iniziale (2-0), la Bencic ha servito per il set sul 5-4 salvo poi chiuderlo con tre quarti d'ora di ritardo e almeno due brividi sulla schiena, ovvero ugauali set-point cancellati nel tie-break alla Swiatek. Ovvero dal doppio fallo sulla prima palla break concessa alla ventenne polacca (5-5), al punto del 7-6 (12) dopo quasi un'ora e mezza di gioco.

Il match ha seguito lo stesso copione nel secondo set con unico break a favore della Bencic, ora più fluida e distesa per il 7-6 (12) 6-3 che le vale i quarti di finale. Sarà la sua terza volta fra le migliori otto di uno Slam e le è sempre successo a New York. Prosegue così l'estate magica della medaglia d'oro olimpica, che affronterà la vincente di Shelby Rogers, tennista di casa, e la scatenata diciottenne Emma Raducanu.

