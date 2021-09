Ci sono partite ben chiare fin dai primi quindici, anche se non ci è mai dato di sapere quanto dureranno. Per esempio, dal game iniziale Belinda Bencic s'è piazzata sulla riga di fondo per giocare ogni colpo in grande anticipo e travolgere Iga Swiatek, una che ha vinto il Roland Garros, specie ogni volta che ha risposto a una seconda.

Implacabile da sinistra e forte del break iniziale (2-0), la Bencic ha servito per il set sul 5-4 salvo poi chiuderlo con tre quarti d'ora di ritardo e almeno due brividi sulla schiena, ovvero ugauali set-point cancellati nel tie-break alla Swiatek. Ovvero dal doppio fallo sulla prima palla break concessa alla ventenne polacca (5-5), al punto del 7-6 (12) dopo quasi un'ora e mezza di gioco.

Bencic sfianca Swiatek e vince il maxi tie-break di 23 minuti

Il match ha seguito lo stesso copione nel secondo set con unico break a favore della Bencic, ora più fluida e distesa per il 7-6 (12) 6-3 che le vale i quarti di finale. Sarà la sua terza volta fra le migliori otto di uno Slam e le è sempre successo a New York. Prosegue così l'estate magica della medaglia d'oro olimpica, che affronterà Emma Raducanu.

Nel tabellone maschile ci sono Carlos Alcaraz e il talentino di casa Jenson Brooksby, che sarà prossimo avversario di Djokovic. Dall'altra parte del femminile, Leylah Fernandez ha festeggiato diciannove anni mettendo sulla torta Naomi Osaka e Angie Kerber, due icone del tennis battute a Flushing Meadows, dove furono campionesse.

Oggi abbiamo Emma Raducanu nata il 23 novembre 2002. Dicottenne alla sua seconda partecipazione Slam, a Wimbledon aveva centrato gli ottavi e allo US Open si spinge già ai quarti senza aver ancora ceduto un set... Dalle qualificazioni. Papà romeno, mamma cinese, nata in Canada e cresciuta a Londra: Emma Raducanu è l'astro nascente del tennis globale e da lunedì sarà già top-100 per aver battuto, con 11 game consecutivi dallo 0-2 per rompere il ghiaccio sul centrale di New York, l'americana Shelby Rogers 6-2 6-1.

