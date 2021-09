Tennis

US Open - Berrettini: "A Parigi avevo più chance, stiamo assistendo alla storia"

US OPEN - Il tennista azzurro dopo la sconfitta con Novak Djokovic: "Negli ultimi slam mi ha battuto sempre lui, ma è stato più bravo di me e queste partite mi servono per migliorare, anche se ho dato il massimo".

00:01:23, un' ora fa