Tennis

US Open - Berrettini-Chardy 7-6(5) 7-6(7) 6-3: gli Highlights del match

US OPEN - Buona la prima per Matteo Berrettini: il tennista romano ha eliminato il francese Chardy in tre set, conquistando coi denti due tie-break. Al secondo turno Berrettini trova un altro francese, Corentin Moutet; quest'ultimo ha sconfitto Travaglia al primo round.

00:02:49, 31/08/2021 A 22:51