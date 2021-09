Tennis

US OPEN, Berrettini sulla strada di Djokovic: "È un avversario tosto"

US OPEN - Si concluderanno oggi i quarti di finale degli US Open 2021. Senza ombra di dubbio la partita più attesa è quella tra il nostro Matteo Berrettini e il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Il serbo non può che essere favorito ma l'azzurro potrebbe finalmente provare a metterlo in crisi.

00:00:59, 22 minuti fa