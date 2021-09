Bianca Andreescu non ha ancora perso una partita in carriera nel tabellone principale dello US Open. Campionessa emergente nel 2019 senza parteciparvi per infortunio l’anno seguente, la tennista canadese si sbarazza della qualificata Greet Minnen con un netto 6-1 6-2 in apertura di programma dell’Armstrong.

Andreescu in scioltezza contro Minnen: gli highlights in 180''

Affronterà la greca Maria Sakkari, sempre più a suo agio con la seconda settimana di uno Slam: ci torna a New York a un anno di distanza, con l’obiettivo di disputare il suo primo quarto di finale a Flushing Meadows. Oggi un 6-4 6-3di lusso alla Kvitova, mai apparsa in questi giorni nella sua forma migliore e consegnatasi con un doppio fallo.

US Open LIVE Day 6: in campo Djokovic vs Nishikori oltre ai tre italiani 3 ORE FA

C’è anche la campionessa olimpica Belinda Bencic agli ottavi di finale dello US Open: come a Tokyo 2020, la svizzera supera l’insidia Pegula 6-2 6-4 e attende la vincente di Swiatek-Kontaveit.

Vinci 360, Ep.5: l'analisi al Day 6 dello US Open

US Open Italia-day! Berrettini alle 17, Seppi alle 18, Sinner per cena 19 ORE FA