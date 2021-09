Tennis

US Open - Bublik-Hanfmann 6-0 4-6 6-2 6-1, Highlights

US OPEN - Aleksandr Bublik ha controllato in maniera quasi ottimale l'esordio contro Yannick Hanfmann: il tedesco sogna solo per un set, dopodichè il kazako sale in cattedra e centra il secondo turno.

00:02:49, 23 minuti fa