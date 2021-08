Tennis

US OPEN - Camila Giorgi: "Mi piace spingere, ma Halep ha giocato benissimo"

US OPEN - In esclusiva da New York per Eurosport, Camila Giorgi analizza il suo difficile esordio a Flushing Meadows contro l'ex-numero 1, e campionessa Slam, Simona Halep: "Cercavo il punto e mi è scappata per poco al tie-break, al terzo poteva essere un'altra partita, ma sono felice della mia estate americana perché, finalmente, ho trovato continuità".

00:01:09, un' ora fa