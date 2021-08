Tennis

US Open - Collins-Suarez-Navarro 6-2 6-4, highlights

US OPEN - La spagnola Carla Suarez Navarro appende la racchetta al chiodo dopo aver sconfitto, nell'anno precedente, la sua battaglia contro il cancro. Il suo congedo non è dei più dolci: la statunitense Collins la elimina in due set al primo turno.

00:02:33, un' ora fa