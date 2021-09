Tennis

US Open con Roberta Vinci. Berrettini ci ha provato, ma Djokovic è un campione: quando sale, non ce n'è

US OPEN - Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno discutono di quanto fatto da Berrettini nella partita contro Djokovic ai quati dello US Open. Vinci 360 è ogni giorno in diretta sulla pagina Facebook di Eurosport intorno alle ore 15:30.

00:02:39, 12 minuti fa