US Open con Roberta Vinci. Djokovic è al livello di Jordan per la sicurezza in sé stesso, Berrettini

US OPEN - Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno discutono delle possibilità di Berrettini con Djokovic e della forza del serbo, che in questo torneo forse non ha fatto vedere le migliori cose, poi però quando è il momento giusto... Vinci 360 è ogni giorno in diretta sulla pagina Facebook di Eurosport intorno alle ore 15:30.

00:02:43, un' ora fa