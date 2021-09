Tennis

US Open con Roberta Vinci. Murray? Ha ragione Tsitsipas: o mettono una regola chiara oppure...

US OPEN - Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno discutono della polemica tra Murray e Tsitsipas: non è la prima volta che il greco fa il furbo, ma una regola chiara al momento non c'è. Quindi... Vinci 360 è ogni giorno in diretta sulla pagina Facebook di Eurosport intorno alle ore 15:30.

00:02:17, 31/08/2021 A 15:00