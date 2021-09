Tennis

US Open con Roberta Vinci. Se vince e si ritira Djokovic fa un'uscita geniale

US OPEN - Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno discutono delle parole di Djokovic dopo la vittoria su Zverev: "Lo affronterò come se fosse l'ultimo match della sua carriera". E se vincesse e si ritirasse davvero? Vinci 360 è ogni giorno in diretta sulla pagina Facebook di Eurosport intorno alle ore 15:30.

00:01:39, 12 minuti fa