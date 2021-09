Tennis

US Open, Daniil Medvedev: "Grande livello da parte mia, ho ancora in testa la finale del 2019..."

US OPEN - Daniil Medvedev si è presentato ai microfoni subito dopo aver sconfitto Koepfer in tre set. Sul cemento di New York, il tennista russo si sente a casa.

00:02:18, un' ora fa