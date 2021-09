Tennis

US Open, Daniil Medvedev: "La mia esultanza? L’ho copiata da FIFA"

TENNIS - Il neo-campione Slam: "Non mi interessa finire sui giornali perché parlo dell’esultanza di FIFA, ma volevo rendere il momento speciale per le persone a cui voglio bene e per gli amici con cui gioco a FIFA".

00:01:02, un' ora fa