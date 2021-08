Tennis

US Open, Daniil Medvedev-Richard Gasquet, gli highlights del match. Il russo spazza via il francese in 3 set

US OPEN - Non delude all'esordio il numero 2 del mondo che non lascia scampo a un seppur determinato Gasquet (6-4 6-3 6-1) il bilancio del match a favore del russo.

00:02:37, 3 ore fa