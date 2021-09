Tennis

Us Open, Diego Schwartzman-Kevin Anderson 7-6, 6-3, 6-4: video highlights, l'argentino al 3° turno

US OPEN - Nonostante il trasloco a causa del diluvio abbattutosi sul Louis Armstrong, Anderson e Schwartzman hanno completato il loro match che ha visto la vittoria in tre set dell’argentino per 7-6(4) 6-3 6-4 e chiusosi dopo l'una del mattino di New York.

00:02:44, 3 ore fa