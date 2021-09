Tennis

US Open, Djokovic: "Mancano due partite? Non ci voglio pensare"

US OPEN - Al termine del quarto di finale vinto contro Matteo Berrettini, Djokovic non vuole pensare all'appuntamento con la storia: "Lo so, ma preferisco restare concentrato. Berrettini? Se lo chiamano Martello un motivo c'è, dopo aver perso il primo set per fortuna mi sono calmato".

00:05:11, un' ora fa