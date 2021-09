Emma Raducanu continua a incantare New York, eliminando la campionessa olimpica e semifinalista a Flushing Meadows nel 2019, Belinda Bencic. E lo fa vincendo il 15° e 16° set consecutivi nelle sue due settimane da sogno sul cemento americano. Alla sua prima apparizione nello Slam oltreoceano la 18enne britannica, nata a Toronto, non ha concesso parziali alle sue avversarie in 8 partite, dal primo turno di qualificazione al quarto di finale. Ora attende la vincente di Pliskova-Sakkari, ma nel frattempo si può godere un record storico: è la più giovane semifinalista degli US Open da... ieri, Delineata la prima semifinale del tabellone femminile, Sabalenka-Fernandez, tocca alla parte alta. Nel primo match del day 10 degli US Open,continua a incantare New York, eliminando la campionessa olimpica e semifinalista a Flushing Meadows nel 2019,. E lo fa vincendo il 15° e 16° set consecutivi nelle sue due settimane da sogno sul cemento americano. Alla sua prima apparizione nello Slam oltreoceano la 18enne britannica, nata a Toronto, non ha concesso parziali alle sue avversarie in 8 partite,. Ora attende la vincente di Pliskova-Sakkari, ma nel frattempo si può godere un record storico: è la più giovane semifinalista degli US Open da... ieri, dal capolavoro di Leylah Fernandez

La cronaca del match

Il primo parziale è a due facce: Bencic piazza subito il break nel game di apertura e sale 3-1, ma piano piano perde di intensità con i colpi da dietro mentre sale il tennis della 18enne. Morale? Cinque giochi di fila dominati e 6-3 dopo 37 minuti di gioco. In avvio di secondo set la svizzera ha tre opportunità di passare in vantaggio sul servizio dell'avversaria, ma Raducanu è ancora bravissima in difesa ed esce dagli scambi con il lungolinea di diritto, la sua arma più letale. Bencic subisce un altro break nel quarto game, condito da uno sciagurato doppio fallo. Sul 4-3 la 24enne del Canton San Gallo prova a sorprendere la collega più giovane nel suo turno di battuta, sale 0-30, ma tre errori di diritto la ricacciano indietro. E' la resa: con 23 vincenti e solo 12 errori non forzati, Raducanu chiude 6-4 e, comunque andrà in semifinale, raggiunge la top 50 del ranking. Non male considerato che ha iniziato il 2021 in zona 400...

