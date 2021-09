Botic van de Zandschulp, 25enne olandese n°117 al mondo oggi ai quarti di finale a Flushing Meadows. clamorosa – per portata personale - vittoria su Diego Schwartzman, 11esima forza del seeding. Prima di questo torneo il suo nome gravitava più che altro tra gli addetti del circuito Challenger. Due settimane a New York, vissute quasi sempre in rimonta, ne hanno già cambiato la dimensione. La favola dei primi 7 giorni dello US Open è quella di, 25enne olandese n°117 al mondo oggi ai quarti di finale a Flushing Meadows. Dopo lo scalpo al 2° turno della testa di serie n°8 del torneo Casper Ruud , van de Zandschulp è riuscito a spingersi un po’ più in là con la– per portata personale -

Salvataggio prodigioso di van de Zandschulp, Schwartzman si dispera

Una partita di grande coraggio, quella di van de Zandschulp, che ha spinto e rischiato più di Schwartzman nei momenti chiave; anche quando la paura, probabilmente, avrebbe abbattuto persino i più esperti. L’olandese infatti era salito 2 set a 0, ma sul più bello era finito col farsi riprendere dal tennista argentino. Sul 4-2 e servizio del terzo set, quando per la prima volta si era trovato a che fare con l’idea concreta della vittoria. Ma anche nel decimo gioco del 4° set, quando sul 4-5 e servizio Schwartzman erano arrivati due match point. Non convertiti, con un dritto sparato lungo sulla seconda di queste chance, la partita sembrava essersi messa come la più classica delle trame scritte: il giocatore “più scarso” che perde la grande occasione, la rimonta del più esperto e il rammarico per la chance sprecata. Non è stato il caso di van de Zandschulp. L’olandese infatti ha perso sì il 4° set con l’inevitabile break dopo l’occasione mancata, ma da inizio quinto parziale ha annichilito Schwartzman come mai aveva fatto nel corso della partita: devastante al servizio, incisivo col dritto e solido sul rovescio, teorico punto debole del suo gioco. Un parziale di 12 punti a 3 a rompere il momentum di Schwartzman e la fuga verso l’incredibile vittoria.

Ace e palla sulla rete, Van de Zandschulp passa al 5° matchpoint

Già, perché nell’era Open a New York nessun qualificato oltre a Escude nel 1999 e Muller nel 2008 si era spinto così in là, fino ai quarti di finale. Un’autentica storia di lotte e sudore. Fin dal primo turno di qualificazione e ad eccezione di oggi, infatti, van de Zandschulp aveva sempre perso il primo set. E per accedere ai quarti di finale ha dovuto spendere un totale superiore alle 20 ore di campo, condite dalla rimonta da 0-2 sotto contro Taberner al primo turno o al tie-break decisivo del secondo turno di qualificazione contro Shelton. Ora troverà Daniil Medvedev. Servirà un nuovo – e improbabile – miracolo. Ma di certo, comunque andrà, van de Zandschulp non potrà dimenticare la sua estate newyorchese del 2021.

Colpaccio van de Zandschulp: Schwartzman saluta NY, highlights

Medevdev facile, Evans non è un problema

Pronostico rispettato per Daniil Medvedev, che scende in campo a match ben iniziato rispetto a van de Zandschulp e finisce prima della stratta di mano tra l’olandese e Schwartzman. Il russo infatti, secondo favorito del seeding, non ha problemi nella gestione di Daniel Evans. Troppo solido il gioco di Medvedev che si è imposto per 6-3 6-4 6-3 centrando così il pass per i quarti.

Medvedev è un rullo compressore, Evans out in 3 set: il match in 3'

Vinci 360, Ep.6: l'analisi al Day 7 dello US Open

