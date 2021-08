Tennis

US Open - Gauff-Linette 5-7 6-3 6-4, Highlights

US OPEN - La statunitense barcolla in avvio di match, chiedendo persino un medical timeout. Poi la superiorità tecnica permette a Coco di riemergere dallo svantaggio e chiudere la pratica in tre set.

00:02:43, 17 minuti fa