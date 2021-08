Gianluca Mager. Al ligure però vanno grandi meriti per una bellissima battaglia, anche qui, contro Jordan Thompson, terminata al tie-break del quinto set. Questa volta però il ‘destino’, se così lo possiamo definire, non ha sorriso alla racchetta azzurra, con Mager che si è dovuto arrendere sul più bello dopo 3 ore e 35 minuti di lotta. Mentre Andreas Seppi scriveva la sua pagina di storia contro Marton Fucsovics con una vittoria epica al tie-break decisivo, in egual destino non è riuscito a incorrere. Al ligure però vanno grandi meriti per una bellissima battaglia, anche qui, contro, terminata al tie-break del quinto set. Questa volta però il ‘destino’, se così lo possiamo definire, non ha sorriso alla racchetta azzurra, con Mager che si è dovuto arrendere sul più bello dopo 3 ore e 35 minuti di lotta.

Thompson ha chiuso con un 4-6 6-3 7-5 2-6 7-6 che ha messo in mostra un Mager molto competitivo, specie se consideriamo che fino a settimana scorsa, il ligure, di fatto, non toccava il cemento da febbraio, quando si arrese al 1° turno dell’Australian Open.

Non è stato forse il miglior Thompson dell’anno, con un inizio molto ballerino al servizio – tre turni di battuta persi dall’australiano – ma certamente un giocatore in grado di reagire. Quando però il match era sembrato sfuggire, ovvero con il break subito da Mager nel finale di 3° set, il tennista azzurro era riuscito a trovare la reazione per vincere agevolmente il 4° set e portare la partita al quinto. Lì una vera battaglia, con entrambi a tenere il proprio turno si servizio e spingersi fino al conseguente tie-break. Un paio di palle steccate, un passante in lungolinea di rovescio fuori di un nulla, e Mager ha visto così sfuggire la sua occasione, arrendendosi per 7 punti a 3.

US Open Sinner, prima vittoria a New York: il meglio in 170'' 31 MINUTI FA

L’Italia dunque, in attesa di capire cosa faranno Fognini e Cecchinato, chiude in positivo fin qui il suo bilancio: avanti Musetti, Trevisan, Seppi, Sinner e Berrettini; fuori Caruso, Travaglia, Mager e Sonego.

US Open Monfils dominante contro Coria: gli Highlights UN' ORA FA