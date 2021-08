Tennis

US Open, Harris-Khachanov 6-4 1-6 4-6 6-3 6-2, Highlights

US OPEN - Lloyd Harris si è qualificato per il secondo turno degli US Open 2021 dopo aver sconfitto il russo Karen Khachanov 4-6, 6-1, 6-4, 3-6 e 2-6.

00:02:58, 31 minuti fa