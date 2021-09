Tennis

US Open, The Cube: ""Il ritmo di Berrettini può favorire anche Djokovic, lui sa gestire la pressione"

US OPEN - All'interno del Cube di Eurosport, Barbara Schetts, Alex Corteja e Justine Henin hanno presentato il match tra Djokovic e Berrettini: in palio un posto in semifinale.

00:02:18, un' ora fa