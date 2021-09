Niente da fare. L'uomo del momento, Alexander Zverev, fresco campione olimpico e di Cincinnati, non concede nulla a Jannik Sinner negli ottavi di finale degli US Open 2021. Il tedesco passa in tre set (6-4 6-4 7-6) in due ore e mezza e attende il vincente di Opelka-Harris. L'allievo di Riccardo Piatti torna a casa con il secondo miglior risultato Slam in carriera, tanta esperienza in valigia e qualche indicazione in più sugli aspetti da migliorare nel suo gioco, come ad esempio l'approccio a rete e le variazioni della prima di servizio.

Sinner, difesa a tergicristallo e dritto super: Zverev immobile