Non ha sfigurato Jasmine Paolini nell’elite del tennis, sul campo del Louis Armstrong contro la tre volte finalista del torneo, ex-numero 1 e campionessa Slam Victoria Azarenka. Ha giocato una bella partita in spinta da fondo fra accelerazioni di dritto alla ricerca degli angoli e buone prime di servizio. Un match generoso a piedi in campo e soluzioni vincenti, togliendo perfino due game in risposta di carica offensiva ed emotiva.

Paolini di classe: il suo rovescio brucia Azarenka

Non le è bastato tutto questo per battere la Azarenka, che sulla docile seconda di servizio della Paolini (5/25 punti di Jasmine giocati sulla seconda, sono stati 0/12), ha affondato i colpi più duri, completando l’opera dalle parti lungolinea. Vika, ultima finalista dello US Open, appare in forma strepitosa, fisicamente e sportivamente parlando, e malgrado l’ardita resistenza della nostrana - che ha cancellato 2 match-point sul 4-5 e 5-6 prima d'arrendersi al tie-break - ha fatto valere l’alta cilindrata del suo tennis.

Azarenka è una leonessa, suo lo scambio al veleno contro Paolini

Un tennis d'argento vivo e grandi folle che, da un decennio a questa parte, dalle epiche sfide con Serena Williams e Maria Sharapova, non è ancora passato di moda. Anzi s'è rivisto prima del tie-break del 6-3 7-6 (1) e anche dall'altra parte della rete: bravissima Jasmine.

Paolini sogna, ma Azarenka vince d'esperienza: gli highlights in 3'

