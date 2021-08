Tennis

US Open - Kerber-Yamstrenska 3-6 6-4 7-6(3), gli Highlights

US OPEN - La tedesca Angelique Kerber ha bisogno di un set per carburare, ma alla fine riesce a strappare il pass per il secondo turno battendo l'ucraina Yamstrenska in tre set. Gioia al tie-break per la tedesca.

00:02:58, 44 minuti fa