Tennis

US Open, l'analisi di Jannik Sinner dopo il primo match: "Con Purcell partita non semplice, la gamba sinistra sta bene"

US OPEN - Intervistato nel nostro studio a New York, Jannik Sinner ha commentato il match vinto contro Purcell e tranquillizzato tutti per le condizioni della gamba sinistra: "Era solo un piccolo fastidio, il muscolo sta bene e penso si sia visto nel quarto set".

00:02:12, 11 minuti fa