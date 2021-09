Tennis

US OPEN - Lorenzo Musetti: "Una vittoria personale, non solo tennistica"

Intervistato in esclusiva da Eurosport Italia, Lorenzo Musetti commenta il suo primo successo in carriera a Flushing Meadows, avvenuta contro Emilio Nava suo avversario in finale all'Australian Open Junior 2019: "Da allora sono maturato tanto e il mio gioco s'è evoluto. Ho molte più responsabilità oggi, sia in campo che fuori".

00:02:51, 10 minuti fa