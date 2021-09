Sarà la seconda semifinale Slam dell’anno per Maria Sakkari, tennista ex-terraiola e oggi in crescita esponenziale su ogni superficie del circuito: potente al servizio e profonda nello scambio, oltre alle sue solite e straordinarie doti atletiche e di tocco. É stato un ko per Karolina Pliskova, ex numero 1 al mondo e almeno semifinalista in tutti i major, ma ancora respinta sul centrale di New York.

Forte di un primo set fatto di splendide accelerazioni, specie di rovescio incrociato, e notevoli servizi con 4 game di battuta a zero, per un totale di 19 punti consecutivi, Maria Sakkari ha rifilato parziali durissimi ala Pliskova (12 nel secondo set), che ha invece faticato in ogni suo turno. La ceca ha giocato centrale per non esporsi al fuoco greco, nascondendosi dietro al rovescio lungolinea. Non abbastanza contro la difesa aggressiva della Sakkari, che ha sfondato nel settimo game del secondo set, finendo la Pliskova 6-4 6-4.

Con un totale di 6/8 turni di battuta a zero, 42/48 punti giocati, 22 consecutivi fra i parziali, senza concedere nemmeno una palla break alla Pliskova (ai vantaggi in risposta solo nell’ultimo game del match), Maria Sakkari si candida quanto meno a strappare un set in semifinale alla diciottenne Emma Raducanu, che dalle qualificazioni ai quarti, non ha ancora perso un parziale. Sarà un match da non perdere fra l’astro nascente del tennis e chi del circuito è diventata una grande certezza. E qui a New York ha compensato la prematura uscita di scena del connazionale Stefanos Tsitsipas.

