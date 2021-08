Una vittoria che fa davvero tanto morale. Vuoi perché era la prima volta in main draw all’Open degli Stati Uniti; vuoi perché aldilà della rete c’era una giocatrice in carriera in grado di giocare semifinale slam; vuoi perché da quell’exploit al Roland Garros 2020 Martina Trevisan aveva vinto solo 7 delle 27 partite giocate, trovando soddisfazioni solo con giocatrici di bassa classifica.

E’ allora una bella iniezione di fiducia quella che si prende Martina Trevisan che grazie al 6-1 7-5 a CoCo Vandeweghe accede al 2° turno dello US Open.

Una partita solida quella di Trevisan, che senza esaltarsi in particolari giocate ha saputo contenere la potenza di una Vandeweghe davvero troppo scostante nel suo gioco. Ne è testimonianza in particolare il primo set, dove dopo i primi due game lottati – e finiti entrambi alla Trevisan – Vandeweghe ha iniziato a sparacchiare cercando l’immediato vincente. Ecco, non ne ha trovati, concludendo con 17 non forzati il primo parziale ma soprattutto incappando in una giornataccia al servizio, con meno del 50% di prime messe in campo.

Una trama negativa a cui Vandeweghe ha saputo mettere un po’ freno da inizio secondo set, quando l’americana ha per lo meno iniziato a trovare con più costanza il campo. Le accelerazioni, seppur alterne, hanno regalato una maggior partita. Trevisan però è stata bravissima nel gestire con freddezza i turni di servizio (sempre a inseguire nel punteggio), prima di piazzare la zampata giusta nell’undicesimo game: lì Vandeweghe ha regalato, perdendo la battuta a zero e lasciando alla Trevisan la ghiotta chance di chiudere ogni discorso. Martina ha dovuto annullare 3 palle break nel dodicesimo game, ma anche lì non ha mai perso il controllo e ha chiuso così levandosi la bella soddisfazione di centrale per la prima volta in carriera il secondo turno dello US Open.

Lì troverà un ostacolo assai più tosto di quello odierno, ma anche la consapevolezza di aver fatto “il proprio”: contro la campionessa olimpica in carica Belinda Bencic, tutto ciò che verrà, sarà di positivo.

