E’ questo ciò che concede Novak Djokovic a Matteo Berrettini. Niente di più, niente di meno. Un set – giusto mettere le cose in chiaro – fatto di un livello straordinario se si analizza la prestazione del tennista romano; ma che proprio per la sua necessità di tale sforzo, non poteva essere a lungo sostenuto. E’ servito l’assoluto miglior Berrettini di questo torneo e probabilmente del 2021 per strappare un parziale al n°1 del mondo; e nonostante quello, la ‘concessione’, se così la possiamo definire, è arrivata appunto con gli straordinari: servizio e dritto di delpotriana memoria, 77 minuti di lotti, un long set chiuso con enorme fatica e dopo 4 set point cancellati – di cui 3 consecutivi – per 7 giochi a 5.

Berrettini, che passante! Il punto che vale il break, Djokovic inerme

US Open Order of play Day 11: Fernandez-Sabalenka, giornata al femminile 7 ORE FA

Da lì, esattamente come a Wimbledon, l’inevitabile: Berrettini si è permesso di respirare, Djokovic ha cambiato marcia e salutato. Seppur competitivo, Matteo non è infatti riuscito a replicare egual andamento dal primo punto del secondo set. Di contro, Djokovic, come se ne fosse consapevole, ha iniziato a mostrare al romano quanto ancora fosse impervia la salita verso la gloria. Se in un’ora e diciassette minuti Berrettini aveva chiuso con fatica il primo parziale, nell’esatto arco temporale successivo Djokovic ne aveva messi a referto due. Allo scoccare delle 2 ore e 34 minuti di gioco, infatti, il match era già saldo nelle mani del serbo: 6-2, 4-1 il punteggio. Insomma: la solita devastante prova di forza mostrata a Berrettini, al pubblico di Flushing Meadows, al mondo intero collegato da casa.

"Non è umano!" Punto impossibile di Djokovic, Berrettini non può nulla

Una rivendicazione, quella di Djokovic. L’ennesima, di una carriera in cui questo US Open 2021 vuole rappresentare la fine di ogni discorso: il Grande Slam 52 anni dopo Rod Laver; il sorpasso a Federer e Nadal; il punto definitivo – a proprio favore – di ogni possibile discorso algebrico portato a sostengo della tesi ‘il migliore di sempre’.

un giocatore a quel punto intoccabile, il romano si è arreso piuttosto velocemente. Djokovic ha chiuso infatti per 5-7 6-2 6-2 6-3, completando così la prima delle sue ultime 3 missioni: sconfiggere i 3 più forti giocatori al mondo, in questo momento, su questa superficie. Berrettini, dunque, è un capitolo chiuso. Nel mentre, nel quarto set, Matteo Berrettini ha provato - senza successo - a ritrovare il livello del primo parziale: sconfortato però nel punteggio e messo all'angolo da, il romano si è arreso piuttosto velocemente. Djokovic ha chiuso infatti per 5-7 6-2 6-2 6-3, completando così: sconfiggere i 3 più forti giocatori al mondo, in questo momento, su questa superficie. Berrettini, dunque, è un capitolo chiuso. Ora tocca a Zverev , forse lo spauracchio più pericoloso tra lui e quel gentiluomo australiano citato poco sopra. A venerdì per l’epilogo della seconda saga.

US Open Berrettini e le chiavi per cambiare la storia contro Djokovic 16 ORE FA