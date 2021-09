Tennis

US OPEN - Matteo Berrettini: "Dovevamo abbassare il volume ma sul match point siamo esplosi"

US OPEN - Intervistato in esclusiva, Matteo Berrettini commenta il suo successo di secondo turno contro Moutet: "Non ero centratissimo, ma ho gestito bene i tempi della partita, avevo bisogno di tranquillità contro un avversario scomodo, di nervi e di fisico. Ora Ivashka: sento che come a Wimbledon potrò metterlo in difficoltà".

00:01:32, 6 minuti fa