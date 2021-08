Tennis

US Open, Murray spara a zero su Tsitsipas: "Non lo rispetto, le pause nel match non hanno senso"

US OPEN 2021 - Dopo la sconfitta in 5 set al primo turno nel tiratissimo match contro Stefanos Tsitsipas, Andy Murray si è scagliato contro le toilet break del greco: "Penso sia un giocatore brillante ma ho perso tutto il rispetto che nutrivo per lui. Penso che le pause siano una sciocchezza e anche lui lo sa".

00:00:24, un' ora fa