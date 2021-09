Meno cinque. Novak Djokovic prosegue senza intoppi la sua corsa al Grande Slam. Al secondo turno la vittima sacrificale è l'olandese Tallon Griekspoor, n° 121 del mondo e mai così avanti in carriera a livello Slam. Il risultato finale è una sentenza: 6-2 6-3 6-2 in un'ora e 40 minuti di totale controllo. Il serbo incrocia la strada di Kei Nishikori (uscito vincitore dalla maratona con McDonald al quinto): il saldo dei precedenti racconta lo strapotere del Djoker con 17 vittorie su 19, anche se proprio uno dei due successi del giapponese si è consumato sul cemento di Flushing Meadows nella semifinale del 2014.

La cronaca del match

Sull'Arthur Ashe match mai in discussione: Djokovic dopo un'ora di gioco è avanti due set a zero, concedendo un solo un break nel game in battuta probabilmente più brutto del suo 2021, il settimo del secondo set, condito da errori figli della rilassatezza più che da valutazioni errate. Griekspoor è impotente. La sua arma più forte, il servizio, stenta a ingranare: rispetto all'esordio trionfale con Struff, gli ace precipitano da 20 a 5. L'olandese è totalmente in balia dell'avversario che gli concede solo sette game. Il 20 volte campione Slam, però, non riesce a trovare il feeling con gli spalti: nel terzo parziale viene stuzzicato da un gruppetto che lo disturba nei turni al servizio. Nole si lamenta con il giudice di sedia e si becca i fischi del pubblico. Nell'intervista post-partita il clima si distende. C'è tempo. Più ci si avvicinerà il traguardo storico più gli amanti del tennis non potranno che partecipare all'impresa del Djoker.

