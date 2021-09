Tennis

US Open, Otte-Sonego 6-7 7-5 7-6 7-6, gli Highlights del match

US OPEN - Lorenzo Sonego lascia New York con l'amaro in bocca: l'azzurro esce di scena al primo turno, per mano di un coriaceo Oscar Otte. Il tedesco vince gli ultimi due tie-break e condanna l'italiano.

00:02:44, 18 minuti fa