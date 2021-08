Mentre il sorteggio del main draw definiva il percorso degli italiani, sul cemento di Flushing Meadows si svolgeva il secondo turno di qualificazione dei singolari maschili e femminili. Da New York non arrivano notizie positive per gli azzurri:dai rispettivi avversari, mentre nel bracket femminile ci regala una gioia, che accede al terzo turno. In tarda serata scenderanno in campo anche Gian Marco Moroni e Lucrezia Stefanini.