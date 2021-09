Tennis

US Open, Recupero impressionante di Medvedev: risposta da posizione impossibile

US OPEN 2021 - Il servizio di van de Zandschulp è angolatissimo, ma non per Medvedev. Il russo finisce quasi tra il pubblico per rispondere all'avversario, alla fine il suo corraggio è premiato dall'errore dell'olandese.

00:00:30, un' ora fa