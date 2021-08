Tennis

US Open, Roberto Bautista Agut-Nick Kyrgios, gli highlights del match. Lo spagnolo regola l'australiano in 3 set

US OPEN - Tutto molto semplice per lo spagnolo che si aggiudica il primo atto contro un opaco Nick Kyrgios che cede in tre set 6-3, 6-4, 6-0.

00:02:43, 3 ore fa