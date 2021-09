Tennis

US OPEN, Seppi: "Bilancio positivo, ma c'è un po' di rammarico"

US OPEN - Seppi analizza il proprio US Open, alla luce dell'eliminazione subita contro Otte: l'azzurro poi parla di Berrettini e Sinner, due "compagni di squadra" molto in palla in questo momento.

00:01:53, 24 minuti fa