Andreas Seppi continua a sorprendere sul cemento a stelle e strisce: l'altoatesino elimina il numero 13 al mondo, Hubert Hurkacz, in 4 set: 2-6 6-4 6-4 7-6(6) il risultato finale, dopo 2 ore e 50 minuti di un match serratissimo. Andreas approda al terzo turno dell'US Open per la prima volta dal 2015. Per lui, si tratta del 17° terzo turno conquistato in uno Slam. A 37 anni suonati, Seppi realizza un'impresa a dir poco leggendaria, conservando l'ambizione di approdare all'unico ottavo di finale di uno Slam che ancora manca alla sua bacheca.

Dopo aver strabiliato il mondo intero con la vittoria in cinque set su Fucsovics , l’incognita principale a gravare sulle spalle del 37enne altoatesino riguardava la tenuta del suo fisico dopo la maratona di due giorni prima. Un primo set di appannamento era dunque largamente pronosticabile, specie per un veterano capace di caricarsi sulle gambe la 23esima vittoria al quinto set.

Nel primo parziale infatti, Seppi inaugura il match con delle giocate alquanto legnose, faticando a replicare il ritmo gara seguito contro Fucsovics. L’altoatesino concede subito tre palle-break al primo turno a servizio: Andreas è bravo a improvvisare alle corde, ma quando al sesto game Hurkacz si ripresenta con un secco 0-40, l’azzurro concede il primo break. Il polacco è una macchina al servizio: dalla destra, Hurkacz colleziona sette dei nove ace rifilati a Seppi nel primo set, pur facendo fatica a raffinare il suo dritto. Il polacco gestisce senza troppi patemi il primo parziale, che si chiude sul 6-2 in suo favore.

Nel secondo parziale però, Seppi comincia ad affondare gli artigli sul polacco, costretto più volte all’errore dalla ritrovata profondità del tennis espresso dall’azzurro. Seppi trova il primo break della sua gara grazie a un doppio fallo del polacco, e risponde punto su punto nonostante delle percentuali bassissime con la seconda. Con un po’ d’astuzia, il veterano azzurro fa suo il secondo set (6-4).

La sbavatura di Hurkacz permette a Seppi di ingranare la marcia: al primo game del 3° l’altoatesino trova subito il break, mortificando il polacco con un paio di giocate di giustezza. Hurkacz perde fiducia nella costruzione dal fondo e col dritto, e il 37enne italiano comincia a stuzzicarlo proprio su quel versante: è ciò che gli permette di rispondere immediatamente al contro-break del polacco al sesto game e di chiudere anche il terzo set sul 6-4, nonostante il misero 33% di prime.

Nel quarto set, Seppi continua a lavorare ai fianchi Hurkacz, inducendo il suo dritto all’avaria. Dopo aver trovato l’ennesimo break in apertura, il fisico però lo tradisce : tre errori consecutivi aprono per il contro-break immediato di Hurkacz, che da lì infila 6 punti consecutivi giocandosi più di un turno ai vantaggi. Con una nuova infusione di fiducia, il polacco sembra riacquisire scioltezza nei colpi da dietro; col suo 25esimo ace della gara, Hurkacz trascina il quarto parziale al tie-break.

Con l’inerzia del match contro, Seppi riesce a sopravvivere all’ultimo game annullando tre set point. Al tie-break, sferra la zampata decisiva dopo un duello al cardiopalma. L'azzurro si riconferma l'uomo delle lunghe distanze, sfiancando persino una racchetta solida come quella di Hurkacz, mai entrato in confidenza col dritto quest'oggi. Al terzo turno Seppi incrocerà Oscar Otte, che quest'oggi ha battuto lo statunitense Kudla 6-4 6-4 6-2. In caso di vittoria contro il tedesco, Seppi diventerebbe il 2° italiano a completare il quartetto di ottavi slam dopo Berrettini.

