Tennis

Us Open: Serena Williams salta l'edizione 2021, i 10 punti più belli di sempre allo US Open

US OPEN - Dopo Roger Federer e Rafa Nadal anche Serena Williams ha alzato bandiera bianca annunciando il proprio forfait dall'edizione 2021 dello US Open. L'americana si arrende all'infortunio patito al tendine del ginocchio e costatole il ritiro da Wimbledon. In questa clip ecco una rassegna delle sue migliori giocate allo US Open.

00:04:26, 4 minuti fa