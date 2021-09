Finalmente un sorriso per Naomi Osaka dopo i suoi mesi controversi di crisi mediatiche e delusioni olimpiche: la campionessa in carica e numero 3 dello US Open accede walkover al terzo turno per il forfait della giovane serba Olga Danilovic.

Ci sarà anche Garbine Muguruza che sotto il tetto del Louis Armstrong, in una New York intensamente piovosa, batte per la prima volta in carriera Andrea Petkovic dopo 3 sconfitte: 6-4 6-2 in un’ora e mezza di tennis ben assestato da fondo, ma poco servizio in percentuale, per la spagnola che, nonostante le sue attitudini veloci, ha vinto i suoi Slam a Parigi e Wimbledon e qui a Flushing Meadows non s’è mai spinta oltre il quarto turno. Affronterà la vincente di Paolini-Azarenka.

Dopo aver vinto brillantemente all'esordio contro la nostra Camila Giorgi, giocando come ai tempi (recenti) da numero 1 al mondo, Simona Halep supera agevolmente la sua seconda fatica neyorkese regolando Kristina Kucova in poco più di un'ora: 6-3 6-1.

Prova di forza anche della numero 20 Ons Jabeur che del tennis femminile è ormai una solida realtà: 6-0 6-1 in 53 minuti alla diciannovenne colombiana Maria Osorio Serrano.

