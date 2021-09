Tennis

US Open, The Cube: "Tsitsipas in bagno? Le regole devono cambiare"

Parlando all'Eurosport Cube, gli ex giocatori Alex Corretja e Mats Wilander hanno discusso del dibattito in corso sulle pause per il bagno dopo che Andy Murray ha chiamato in causa Stefanos Tsitsipas per aver impiegato troppo tempo durante la loro partita. Entrambi hanno convenuto che le regole dovevano essere cambiate, ma hanno respinto qualsiasi idea che Tsitsipas fosse in colpa.

00:03:20, 17 minuti fa