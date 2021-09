Tennis

US Open, Tiafoe: "Tiafoe: "Adoro il pubblico, è il motivo per cui ti alleni ore e ore"

US OPEN 2021 - Dopo la netta vittoria per 3-0 contro Pella, Tiafoe ha espresso tutta la propria felicità per essere tornato a giocare davanti al pubblico di Ney York.

00:01:57, un' ora fa