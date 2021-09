Tennis

US Open Top 5, i colpi più belli del Day 10: la classe di Djokovic

US OPEN - Si apre con una prova di resistenza di Raducanu, ma c'è spazio anche per un passante al fulmicotone di Zverev, una bella giocata di Sakkari e un po' di gloria anche per Harris che ha perso. Lo scettro però va a Djokovic, che dopo una palla corta gioca uno smash in arretramento e poi affonda Berrettini con un dritto incrociato.

00:02:12, 31 minuti fa