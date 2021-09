Tennis

US Open, Tsitsipas: il lungo "toilet break" contro Mannarino, via per 7 minuti

US OPEN - Stefanos Tsitsipas non ha avuto particolari difficoltà a fiaccare la resistenza di Adrian Mannarino: 6-3 6-4 6-7(4) 6-0 nel secondo turno degli US Open, ma a tenere banco sono i "toilet break" del greco. Dopo quello contro Murray, eccone un altro molto lungo durante il match con Mannarino.

00:08:15, 8 minuti fa