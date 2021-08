Tennis

US OPEN - Tsitsipas-Murray 2-6 7-6(7) 3-6 6-3 6-4, gli Highlights

US OPEN - Stefanos Tsitsipas deve sudare non poco per superare lo scoglio Andy Murray: il britannico dimostra di essere tornato in gran spolvero, reggendo il confronto col greco per cinque set, salvo poi cedere alla sua superiorità tecnica.

00:02:51, un' ora fa