Tennis

US Open, Vinci 360: Djokovic, Zverev e Medvedev: chi è campione e chi fuoriclasse? L'analisi al Day 13

US OPEN - Roberta Vinci insieme a Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno analizza la tredicesima giornata dello US Open 2021: Djokovic, Medvedev e Zverev, chi è campione e chi fuoriclasse? Le dichiarazioni di Sascha non convincono Jacopo e si apre il dibattito. Vinci 360 è LIVE tutti i giorni intorno alle 15:30 sulla pagina Facebook di Eurosport per analizzare la giornata di tennis a New York.

00:49:35, un' ora fa